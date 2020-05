Draguer par SMS avec Allo-SMS.fr

Comment draguer une fille par sms, c’est la question que je me suis posé il y a maintenant plusieurs années et c’est pour cette raison que j’ai crée le site Allo-sms.fr pour vous apprendre la drague par sms.

Vous n’avez pas d’idée de sms de drague à envoyer à cette femme ou bien vous ne savez pas quoi écrire par SMS aux filles par téléphone? Sachez que j’ai étudié longuement ce sujet et expérimentez de nombreux échanges de texto de séduction avec des femmes d’âge très différents.

Aujourd’hui, séduire une femme que ce soit par sms ou séduire une femme au téléphone est de plus en plus compliqué notamment à cause des sites de rencontres et des applications de rencontres mais aussi parce que de plus en plus d’hommes les sollicitent aux quotidiens que ce soit à la fac, dans la rue, au travail, à la salle de sport etc.

Vous trouverez sur le site des idées pour envoyer votre premier message à la fille dont vous venez d’obtenir le numéro de téléphone et plusieurs conseils pour draguer cette jolie demoiselle que vous séduisez et dont vous avez miraculeusement récupéré le numéro de téléphone au détour d’une conversation ou par l’intermédiaire d’une copine,

Bien évidemment, je vous donnerai plusieurs exemples de SMS ou d’idées pour avoir des sujets de conversation à l’infini au téléphone mais aussi par SMS dans la mesure du possible! Parce que vous savez bien qu’un échange ne dépend pas que de vous même… Vous souhaitez améliorer votre drague par sms ou draguer au téléphone et avoir de la conversation? Vous êtes au bon endroit !

Comment draguer par sms et pourquoi la drague par sms est si importante en matière de séduction avec les femmes ? Tout simplement parce qu’une discussion par SMS signifie beaucoup moins de pression pour les deux personnes engagées dans celle-ci. Ne vous sentez vous pas beaucoup plus à l’aise à l’idée de lui écrire un SMS plutôt que de l’avoir à l’autre bout du fil ? C’est tout à fait normal. L’avantage avec les SMS, c’est que vous n’avez pas à répondre du tac au tac, vos messages seront toujours réfléchis et vous n’aurez plus cette éternelle question à savoir « comment draguer par sms » en suivant mes conseils et ce guide que je vous recommande. Il y a beaucoup plus de place pour les erreurs quand vous draguez par sms cette fille, puisque vous pouvez toujours effacer et reformuler votre message jusqu’à ce que vous soyez enfin prêt à appuyer sur le bouton « Envoyer ». Le second avantage c’est que l’on se permet beaucoup plus de choses par SMS et les langues se délient beaucoup plus facilement par écrit. Vous oserez plus aisément dire les choses par sms justement parce que vous n’avez pas la personne en face de vous. Cela peut accélérer votre « opération séduction par sms » notamment si vous êtes du genre timide. De même, il n’y a que par SMS avec les femmes ou les hommes que l’on peut se permettre les fameux trois petits points « … » qui peuvent transformer n’importe quel message en quelque chose de plus mystérieux et attirant si on veut séduire cette fille ! Et les smileys alors ? Il y a autant de smileys que de sentiments que vous souhaitez exprimer ! Vous seriez même surpris de la double connotation que peuvent avoir certains d’entre eux pour les plus adeptes de la drague par SMS ou de la drague sur WhatsApp ! Séduire par sms : qu’est-ce que je peux lui écrire à cette femme par sms ? Vous avez vraiment envie de lui écrire un joli sms, mais voilà, c’est la panne sèche d’inspiration ? La bonne nouvelle c’est ce que vous vous trouvez sur le bon site : nous avons les idées, vous aurez les rendez-vous ! Tout d’abord, s’il s’agit d’une fille que vous venez de rencontrer, oubliez les « Salut, ça va ? », trop fréquents, trop simples, et auxquels la fille en question pourrait être tentée de vous répondre « Oui et toi? », et vous voilà revenus au point de départ ! Ayez toujours un plan en tête en engageant une conversation ou bien celle-ci pourrait rapidement s’essouffler. Pourquoi ne pas essayer de la faire sourire en lui rappelant quelque chose de drôle qui s’est produit la première fois où vous vous êtes rencontrés ou bien la dernière fois que vous vous êtes vus ? Pourquoi ne pas lancer la conversation en lui envoyant un message un peu intriguant tel que « Arrête ça tout de suite », ce à quoi elle devrait répondre « Arrête quoi ? », et vous pourriez répondre « De penser à moi ! ». Les filles adorent qu’on les taquine et une conversation qui commence sur une note d’humour sera certainement mieux engagée ! Règle importante également : si la fille ne répond pas à votre texto, prenez votre mal en patience ! Inutile de continuer à lui envoyer des messages jusqu’à ce qu’elle réponde. Croyez-en mon expérience, vous passerez pour le lourd de service. La séduction par SMS se joue comme un match de tennis, un coup contre un autre. C’est à dire que vous devez toujours répondre à ses messages, pas trop précipitamment de façon à ce qu’elle ne pense pas que vous n’attendiez que ça. Ceci étant dit, c’est encore mieux si elle vous écrit davantage car cela voudra dire qu’elle est vraiment intéressée ! Si c’est elle qui vous écrit par sms, attendez quelques minutes avant de répondre à son texto, mais pas trop non plus car son envie de discuter pourrait bien lui passer aussi vite qu’elle est arrivée. En revanche, si vous voyez qu’elle est longue à répondre à vos messages, prenez également votre temps. Efforcez vous également de rester dans le même registre qu’elle au cours de votre échange par sms si vous draguez cette femme. Ne l’inondez pas de smileys si elle n’en utilise jamais par exemple. C’est probablement qu’elle n’est pas réceptive à ce type de communication par texto. Soignez également votre écriture et votre orthographe avec les femmes que vous draguez par sms, vous aurez l’air beaucoup plus sérieux ! Si à présent vous êtes en panne d’inspiration pour écrire à votre copine et entretenir la flamme, notamment si vous vous trouvez dans une relation de longue distance, voici quelques pistes qui pourraient vous aider, en plus du guide que je vous conseille pour réussir sa relation de couple. Efforcez-vous de lui envoyer des messages sans raison particulière, tout simplement pour lui faire savoir que vous pensez à elle, ou bien que vous espérez qu’elle a passé une bonne journée. Les petits compliments auxquels l’on ne s’attend pas font toujours leur effet chez les femmes. En revanche, ne soyez pas le copain « étouffant » qui lui envoie des SMS à longueur de journée pour savoir ce qu’elle fait et avec qui. Il n’y a pas plus grand tue l’amour que d’avoir quelqu’un à longueur de temps sur son dos ! Et les MMS ? Et si maintenant vous intégriez des photos à vos messages ? Ne dit-on pas souvent qu’une photo vaut mille mots ? Je vous arrête tout de suite au cas où vous soyez de ces hommes peu pudiques qui n’hésitent pas à envoyer des photos d’eux torse-nu voire des photos de leurs attributs pour draguer.. Vous avez tout faux ! Il y a environ 90% de chances pour qu’elle bloque votre numéro après cette erreur fatale. Pourquoi ne pas envoyer à cette fille une photo par MMS d’un endroit sympa que vous avez visité dans la journée, ou de quelque chose d’amusant que vous avez fait dans la journée, accompagné pourquoi pas d’un : « Il ne manquait que toi ! ;)». Vous pouvez également partager avec elle une photo de votre repas au restaurant et, si elle est enthousiaste, lui dire « la prochaine fois, on pourrait y aller ensemble si ça te tente ? ». Pourquoi également ne pas partager un moment drôle de votre animal de compagnie ? Comme je vous l’ai déjà dit, ces boules de poils font littéralement fondre les femmes !

Comment draguer une fille par téléphone ? Ca y est, vous avez réussi à décrocher son numéro de téléphone. Et maintenant ? Vous commencez à être nerveux rien qu’à l’idée de l’avoir à l’autre bout du fil ? Vous souhaiteriez à présent décrocher un premier rendez-vous ? Sachant que la première impression que vous allez donner est essentielle, je vais vous donner quelques conseils pour que votre discussion soit une réussite et que vous marquiez des points assez rapidement. -Avant quoi que ce soit, ne précipitez pas la drague par téléphone. Vous venez tout juste d’obtenir son numéro, ne l’appelez pas dans l’heure qui suit ! Patientez quelques jours, cela vous évitera d’avoir l’air trop pressé voire désespéré et, de son côté, cela fera monter en elle une sorte d’excitation ! Parce qu’après tout, dîtes vous bien que si elle vous a donné son numéro, c’est que vous l’intéressez. Alors faîtes-la un peu patienter, cela ne fera que piquer sa curiosité … -Le jour venu, commencez à réfléchir et préparer un minimum ce que vous avez à lui dire, car avec la pression vous pourriez multiplier les « blancs » ou les cafouillages et cela pourrait rapidement tourner au fiasco et vous donner l’image de quelqu’un de maladroit ou, pire, ennuyeux. Si vous avez de sérieux doutes sur votre capacité à vous exprimer sous pression, n’hésitez pas à écrire au préalable sur une feuille les thèmes que vous souhaitez aborder avec cette femme au téléphone, et qui pourra vous servir en cas de « bug cérébral ». Mais n’ayez JAMAIS l’air de lire des questions ! Avant de composer le numéro, efforcez-vous de dédramatiser la chose et soufflez un coup. Ce n’est certainement pas le coup de fil de votre vie et au final… qui ne tente rien n’a rien ! Vous n’avez rien à perdre, et tout à gagner à ayant cette fille au téléphone. -Ceci étant dit, essayez de commencer la conversation d’une façon naturelle, en lui demandant de ses nouvelles. Voyez la conversation comme un chemin, commencez par aborder des thèmes assez légers avant d’en venir à des sujets un peu plus profonds, si et seulement si, elle est réceptive, c’est de cette manière qu’il faudra pour flirter au téléphone avec les femmes. Posez-lui des questions sur elle, ses centres d’intérêt, et essayez de rebondir sur ses réponses en partageant les vôtres. Evitez les questions qui nécessitent seulement un « oui » ou « non » en guise de réponse, mais posez-lui plutôt des questions qui la pousseront à développer davantage et vous permettrons d’engager une discussion plus profonde. Pourquoi ne pas commencer par l’interroger sur ses lieux de sortie préférés, ses activités sportives favorites, son type de cuisine préféré .. Mais surtout ne passez pas du coq à l’âne sans arrêt, et laissez-vous plutôt porter par la discussion au téléphone avec cette femme que vous draguez. -SOURIEZ ! Vous trouvez peut-être l’idée bizarre, sachant que la fille à l’autre bout du fil ne vous voit pas, mais croyez-en mon expérience, elle le saura ! Vous pouvez sentir quand quelqu’un est content de vous parler, et se sent à l’aise et détendu. Donnez le ton de la conversation, montrez-lui que vous êtes ravi de l’avoir au téléphone ! -Ne vous contentez pas de poser des questions à tout va mais ECOUTEZ ce qu’elle a à vous dire. A cet effet, n’hésitez pas à reprendre des choses qu’elle a pu évoquer et ainsi lui montrer qu’elle a toute votre attention ! -En effet, il faut à tout prix éviter que la conversation ne prenne des airs d’entretien d’embauche ou bien de casting. Encore une fois, restez naturel et intéressez-vous à ce que votre interlocutrice a à vous dire. Gardez à l’esprit que toutes les questions que vous posez peuvent se retourner contre vous par le biais du fameux : « et toi? ». -Surtout gardez bien en tête de ne JAMAIS poser de questions d’ordre sexuel lors d’un premier échange téléphonique. Vous serez catégorisé d’entrée de jeu comme un obsédé/pervers et vous ne passerez même pas par la case premier rendez-vous ! En somme, ne vous permettez pas des questions trop intimes avant de l’être ! -Si, à l’issue de la conversation avec cette jolie femme au téléphone, vous sentez que c’est encore un peu trop tôt pour lui proposer un rendez-vous, n’hésitez pas à changer vos plans et reporter cette demande ! Faîtes confiance à votre instinct et ne vous précipitez pas, vous pourriez le regretter ! Dans ce cas, essayez de finir la conversation téléphonique en beauté, en lui disant par exemple que vous avez apprécié lui parler et que vous espérez avoir bientôt l’occasion de vous reparler / voir. -Si, à l’inverse, vous sentez que cette petite discussion s’est déroulée à merveille et qu’elle semble réceptive à vos efforts, c’est le moment de vous lancer et de lui proposer un premier rendez-vous. Essayez de faire en sorte que ça n’est pas l’air de quelque chose de trop officiel. Pourquoi ne pas lui dire : « Ce serait sympa qu’on s’organise un truc un soir, qu’est-ce que tu en penses ? », ou encore « J’avais prévu d’aller au ciné samedi soir, ça te tenterait de venir avec moi ? ». A l’issue de cette discussion téléphonique avec cette femme, dans le meilleur des cas, vous aurez réussi à décrocher un rendez-vous… Félicitations ! A l’inverse, si cela n’a rien donné, c’est que peut-être vous n’étiez finalement pas compatibles. Dans tous les cas, vous aurez acquis un peu plus d’expérience en matière de dialogue avec les femmes, et vous finirez bien par décrocher le bon numéro !

Qu’est ce que je peux lui dire par message ou au téléphone?

Combien de fois, êtes-vous resté sans réponse à un message ou vous êtes vous retrouvé en manque d’inspiration pour relancer une fille ou un garçon que vous séduisiez? La raison pour laquelle j’ai voulu créer ce site c’est parce que je me suis posé aussi toutes ces questions…

– Qu’est-ce que je pourrais envoyer par SMS à la fille dont je viens d’obtenir le numéro de téléphone?

– De quoi pourrais-je parler au téléphone avec cette fille que je drague?

– Cela fait 3 jours qu’elle ne répond pas, qu’est ce que je peux lui envoyer sans avoir l’air trop lourd et éviter de l’ennuyer?

– Je n’ai rien à lui dire au téléphone, HELP…

– Si elle m’appelle, je lui dis quoi?

– Elle n’est pas très réceptive à mes messages, elle préfère le téléphone…

– Salut, ça va? Quoi de neuf? (Et après, je lui dis quoi?)

– Il ne me répond plus, que faire?

– Combien de jours dois-je attendre entre mon dernier message ou appel avant de le/la recontacter?

– J’aimerais bien lui envoyer un message drôle ou un MMS mais je n’ai aucune idée..

– Qu’est ce que je pourrais lui envoyer comme message pour son anniversaire et me démarquer considérablement des autres prétendent?

– Comment le rendre ou la rendre accro à moi au téléphone et par SMS?

– Et les MMS dans tout ça?

– Quel genre de sexto puis-je lui envoyer?

– Du texto au sexto en quelques minutes.

– J’ai envie qu’elle me parle d’elle ou de lui.

– Quel SMS dois-je lui envoyer pour l’inviter à boire un verre?

– Je veux lui proposer un premier rendez-vous mais où et comment?

– Mon meilleur ami ou ma meilleure amie ne me répond plus, que faire?

– Qu’est ce que je pourrais envoyer comme SMS pour un bon poisson d’avril?

– Qu’est ce que je peux lui écrire pour des fêtes comme la Saint-Valentin, Noël, ou encore pour lui souhaiter la bonne année?

– Je veux négocier mon salaire avec mon futur employeur, comment m’y prendre?

– C’est leur mariage, quel genre de SMS, MMS, lettre manuscrite puis-je leur envoyer?

– Plusieurs idées de mails drôle et amusants à envoyer entre collègues.

– Je drague un collègue de bureau, comment lui faire comprendre par message que je souhaite passer à la vitesse supérieure?

– Comment être drôle par SMS ou au téléphone?

– Ecrire une lettre manuscrite à sa moitié? 8 techniques pour réussir en toute simplicité votre lettre.

Tinder, adopteunmec, Meetic : quel premier message puis-je lui envoyer pour me démarquer drastiquement des autres hommes et femmes?

– Copier-coller votre premier message avec tact sur les sites de rencontres.

– Pourquoi il est important de la faire parler et comment faire pour qu’elle vous pose des questions.

– Listes de 50 SMS fun disponibles tout de suite ici.

– Comment contre-attaquer après un mail assassin de votre client ou de votre patron?

– L’importance des emails dans votre emploi.

– Mail ou telephone, quel canal choisir pour négocier efficacement votre futur emploi?

– Faut-il avoir des preuves par mails?

– Eviter les traces écrites par mail lorsque ce que vous demandez n’est pas « très légal » ou pas dans la charte de l’entreprise.